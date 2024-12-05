Владимир Путин обозначил ключевые задачи на 2025 год по новым нацпроектам

В заседании по стратегическому развитию принял участие губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 5 декабря, в Кремле прошло заседание совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем Владимир Путин акцентировал внимание на ключевых задачах на 2025 год.

Так, в цели на следующий год вошли: выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста экономики с низкой безработицей и умеренной инфляцией, наращивание производственного потенциала и формирование экономики предложения. В список целей, которые необходимо достичь государству, попало также достижение технологического лидерства России. Еще одно направление, по которому будет проводиться масштабная работа, — поддержка семей с детьми.

Для достижения национального развития Росси со следующего года будут запущены новые нацпроекты, срок их реализации — 6 лет.

«Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты исходя из реальной картины», — отметил президент.

С основным докладом выступил председатель правительства Михаил Мишустин. Он представил новые нацпроекты, направленные на достижение национальных целей, решение задач по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни в регионах.

Губернатор Челябинской области принял участие в заседании в качестве председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Ведомство принимало участие в разработке Программы социально-экономического развития России до 2030 года.

По итогам заседания стало известно, что из федерального бюджета на реализацию нацпроектов до 2030 года будет направлено свыше 40 трлн рублей.