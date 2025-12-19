Владимир Путин: «Нужно, чтобы рождение ребенка стало модным»

Президент заявил, что в России важно повышать имидж родительства

В рамках обсуждения демографической ситуации в России на прямой линии президент Владимир Путин подчеркнул важность создания позитивного имиджа материнства и отцовства. По словам главы государства, несмотря на существующие меры материального стимулирования, необходимо менять еще и общественное восприятие рождения детей.

Владимир Путин указал, что в стране наблюдается снижение рождаемости, и это проблема, которая требует комплексного подхода. Он добавил, что коэффициент рождаемости в России составляет около 1,4%, что значительно ниже необходимого уровня для поддержания населения.

«Сейчас молодые люди в основном сосредоточены на карьере и финансовой стабильности, и многие из них боятся заводить детей», — отметил президент.

Президент упомянул о необходимости улучшения материальных условий для семей с детьми.

«Семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка», — подчеркнул глава государства.

Президент также акцентировал внимание на необходимости изменения общественного мнения о материнстве и отцовстве.

«Нужно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье — материнство и отцовство», — сказал Путин.

Он привел пример многодетной семьи, где каждый новый ребенок воспринимается как радость и благословение. По словам президента, важно делиться положительным опытом многодетных семей и подчеркивать значимость создания крепких семейных ценностей.