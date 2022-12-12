Владимир Путин не планирует проводить большую пресс-конференцию до конца 2022 года

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина до Нового года не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель президента подчеркнул, что Владимир Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.

«Как, собственно, делает это регулярно, в том числе и в ходе зарубежных поездок», — цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, большая пресс-конференция президента проводится ежегодно с 2001 года.