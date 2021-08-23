Владимир Путин: «Не надо никого запугивать и заставлять прививаться от коронавируса»

Президент РФ призвал проводить с гражданами разъяснительную работу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя запугивать людей и заставлять их вакцинироваться от коронавируса, необходимо проводить разъяснительную работу. Соответствующее заявление президент сделал на встрече с представителями «Единой России» 22 августа, передает ТАСС.

«Я хочу еще раз напомнить то, о чем говорил еще на прямой линии, о законе 1998 года, до всякой пандемии он был еще принят. Есть общенациональный календарь прививочный, все, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. Вторая часть обязательной не является, а вводится по решению глав субъектов Федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан. Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя и своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания»,— сказал президент.

Также Владимир Путин добавил, что нужно создавать стимулы к вакцинации от коронавируса, но это не должно быть навязыванием.

Ранее президент призвал осуществить единоразовые выплаты всем пенсионерам в размере 10 тысяч рублей и военнослужащим в размере 15 тысяч рублей.