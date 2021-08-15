Владимир Путин назвал пожары и подтопления в ряде регионов России беспрецедентными

Президент РФ провел совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров

Накануне, 14 августа, президент РФ Владимир Путин провел совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. Глава государства отметил, что масштаб бедствий, происходящих сегодня в некоторых регионах, носит беспрецедентный характер. Видео совещания опубликовано на сайте Кремля.

«Совсем недавно, находясь в Челябинской области, мы говорили о ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями. Сегодня придется вернуться к вопросам подобного рода, и прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Конечно, мы видим, понимаем, — и я еще раз это отмечу, — что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись»,— отметил Владимир Путин.

По его словам, все это говорит о том, насколько государству важно глубоко, системно и на перспективу заниматься климатической и экологической повесткой.

На совещании Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС, а также мэров пострадавших от природных явлений городов, и дал необходимые поручения.

Напомним, 6 августа президент РФ Владимир Путин прибыл в Челябинскую область. Глава государства на вертолете облетел пострадавшие от пожаров муниципалитеты и провел совещание по борьбе с лесными возгораниями.



Лесные пожары на юге Челябинской области бушевали несколько дней. В результате пострадало 15 тысяч гектаров леса, уничтожен 71 дом в поселках Джабык и Запасное. Губернатор Челябинской области поручил построить для погорельцев новые дома до 1 октября 2021 года.