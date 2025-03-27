Владимир Путин назначил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

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Вчера поздно вечером, 26 марта, в Москве президент РФ Владимир Путин принял два важных кадровых решения. Во время рабочей встречи в Кремле он предложил тогда еще губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область. В свою очередь, Евгений Солнцев также стал временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, сообщается на сайте Кремля.

«Хочу попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал Владимир Путин на встрече с Денисом Паслером.

Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области в марте 2019 года указом президента Владимира Путина. В сентябре того же года он выиграл прямые выборы с результатом 65,93%. Вчера, 26 марта, Денис Паслер согласился возглавить Свердловскую область, попросив у президента несколько месяцев на подготовку к работе.

«Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо огромное за доверие, за предложение. Родной, как вы правильно сказали, регион. С вашей поддержкой, поддержкой земляков готов приложить все усилия для решения тех задач, которые вы будете ставить и, конечно же, жители области», — заверил он.

В свою очередь, главе правительства ДНР Евгению Солнцеву президент РФ предложил пост врио губернатора Оренбургской области. Голосование за новых руководителей Свердловской и Оренбургской областей пройдет досрочно в рамках сентябрьского единого дня выборов 2025 года.