Владимир Путин назначил трех судей в Челябинской области

Указ президент подписал 12 июня

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Челябинской области. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Судьями Челябинского областного суда на шестилетний срок полномочий назначены Елена Заварухина и Екатерина Ментюгова. Известно, что Елена Заварухина ранее работала в Миасском городском суде, Екатерина Ментюгова — в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила (Свердловская область).

Судьей Кыштымского городского суда назначена Татьяна Елисеева. Ранее она работала на судебных участках № 1 и 3 в Кыштыме.