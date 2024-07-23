Владимир Путин назначил ряд судей в Челябинской области

Президент России подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей судов разных инстанций и юрисдикций. Ряд назначений утвержден в судах Челябинской области. Соответствующий документ размещен на портале официальной правовой информации.

На шестилетний срок полномочий председателем Саткинского городского суда назначена Юлия Барчукова. На протяжении некоторого времени она исполняла обязанности председателя суда, ранее несколько лет работала зампредседателя.

Судьей Верхнеуфалейского городского суда утверждена Алена Полякова. Судьей Каслинского городского суда — Татьяна Чепчугова.

Утверждены судьи и в ряде районов Челябинска и Магнитогорска. Так, Александра Ларионова назначена судьей Ленинского районного суда Челябинска, Никита Кунин — судьей Металлургического района Челябинска, Елена Кудимова — судьей Центрального районного суда города.

В Магнитогорске судьей Правобережного районного суда утверждена Ольга Вознесенская.