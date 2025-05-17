Владимир Путин назначил председателя Седьмого кассационного суда

Им стал Александр Малышкин

Президент России Владимир Путин назначил председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, расположенного в Челябинске. Им стал уроженец Челябинской области Александр Малышкин. Соответствующий указ размещен на портале официальной правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции Александра Малышкина»,— говорится в документе.

Юридическое образование Александр Малышкин получил в Екатеринбурге. После работал во Владимирской и Ивановской областях, а также был судьей Верховного суда Российской Федерации.

Владимир Путин также назначил зампредседателя Саткинского городского суда. Им стал Евгений Сорокин.