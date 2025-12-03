Владимир Путин наградил железнодорожников и артиста из Челябинской области

Кто удостоен медалей и грамот

Президент России Владимир Путин наградил медалями и грамотами, а также присвоил почетные звания железнодорожникам, артисту и директору института из Челябинской области. Документы размещены на портале официальной правовой информации.

Артист Челябинского театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов награжден медалью «За труды в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Заслуженными работниками транспорта Российской Федерации стали начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов железнодорожной станции Карталы I Татьяна Алешина и советник генерального директора АО «Уральская вагоноремонтная компания» Виктор Боднар.

Благодарности президента страны объявлены дежурному помощнику начальника железнодорожного вокзала Усть-Катав Людмиле Болышевой, электромеханику Челябинского регионального центра связи филиала РЖД Александру Деменеву и начальнику телефонно-телеграфной станции Челябинского регионального центра связи филиала РЖД Елене Поляковой.

Директор института энергетики и автоматизированных систем Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова Вадим Храмшин награжден почетной грамотой президента за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.

Также почетной грамотой награжден председатель Челябинского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» Олега Екимова. Владимир Путин отметил его многолетнюю добросовестную работу.

В конце ноября президент наградил двух медсестер из Озерска.