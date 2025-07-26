Владимир Путин наградил юного музыканта из Магнитогорска

Парень получил медаль за вклад в организацию Всемирного фестиваля молодежи

15-летний юный музыкант из Магнитогорска Кирилл Тепляков удостоен памятной медали, учрежденной президентом за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в 2024 году в Сириусе. Об этом сам школьник рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«2024 год стал для меня особенным благодаря участию во Всемирном фестивале молодежи. Это было невероятное событие, объединившее тысячи молодых и талантливых людей со всего мира. И сегодня я с огромной гордостью хочу поделиться радостной новостью: я удостоен памятной медали от президента России!»— поделился Кирилл Тепляков.

Парень признался, что это награда — признание его вклада в развитие молодежной политики и укрепление международного сотрудничества.

Кстати, Кирилл Тепляков мечтает встретиться с президентом и верит, что в скором будущем он сможет лично поблагодарить Владимира Путина за награду.

Школьник — не только активист, но и талантливый музыкант: он поет и играет на баяне. Кирилл часто принимает участие в различных ТВ-шоу на федеральных каналах, а во время празднования Дня металлурга в Магнитогорске вышел на сцену с Олегом Газмановым.