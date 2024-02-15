Владимир Путин наградил трех жителей Челябинской области

Среди них врачи областной больницы

Президент РФ присвоил почетные звания врачам Челябинской областной больницы. За заслуги перед Отечеством отмечен и глава Сосновского района. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден глава Сосновского района Евгений Ваганов. Евгений Ваганов возглавляет Сосновский район с 2016 года, в 2021 году был избран на второй срок.

Также наград удостоились два врача Челябинской областной клинической больницы. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующим отделениями Александру Василенко и Антону Ефремову.