Владимир Путин наградил супругов из Миасса медалью ордена «Родительская слава»

Эльмир и Гульфина Зариповы воспитывают пять дочерей

Президент России Владимир Путин наградил супругов из Миасса Эльмира и Гульфину Зариповых за заслуги в укреплении института семьи. Южноуральцы получили медаль ордена «Родительская слава», сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Отец-военный и мать-медсестра воспитывают пять дочерей. Девочки занимаются творчеством и спортом, занимают призовые места на конкурсах. У сестер разные характеры, но все отличаются ответственностью и целеустремленностью.

«Мы сразу решили, что у нас будет большая семья. Да, бывает трудно, но мы вместе эти трудности преодолеваем. У нас дружная семья, муж во всем помогает, поэтому все успеваем. Это же счастье, когда много детей», — говорит Гульфина Зарипова.

Родители не теряют надежды, что в семье появится еще и мальчик.

Напомним, в этом году медалью ордена «Родительская слава» отмечена многодетная семья Ивановых из Нагайбакского района, а также семьи Беловых и Охапкиных.

Ранее Владимир Путин поздравил семью из Челябинска с рождением восьмого ребенка.

