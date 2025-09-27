Владимир Путин наградил сотрудников ММК и автомобильного завода «Урал»

Они удостоены медалей и почетных званий

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Медалей и почетных званий удостоены лучшие сотрудники Магнитогорского металлургического комбината и автомобильного завода «Урал». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сразу несколько сотрудников автомобильного завода «Урал». В их числе:

Юрий Заболотский — электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;

Владимир Киндяков — главный инженер проекта строительного управления;

Андрей Колиниченко — замначальника строительного управления;

Николай Крайнов — руководитель ключевого проекта группы проекта «Сборочный корпус»;

Ольга Плеханова — мастер участка;

Ольга Сесюнина — эксперт по ценообразованию и сметному нормированию центра экспертизы сметной документации строительного управления;

Валерий Шурупов — мастер участка.

Слесарю механосборочных работ завода Ильдару Умыржанову присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Немало сотрудников Магнитогорского металлургического комбината были отмечены президентом. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

Николай Акименко — сталевар установки внепечной обработки стали;

Виталий Гаврилов — мастер участка карьера Малый Куйбас;

Сания Гилязова — оператор пульта управления;

Тимофей Зубков — начальник участка;

Лариса Иванова — начальник лаборатории центральной лаборатории контроля;

Евгений Кузьмин — машинист коксовых машин;

Мамед Мамедов — диспетчер маневрового железнодорожной станции;

Анатолий Могилко — сменный мастер участка;

Сергей Новый — начальник смены цеха;

Галина Соснина — контролер в производстве черных металлов;

Андрей Ступин — оператор машины непрерывного литья заготовок.

За заслуги в области металлургической промышленности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден Вадим Воронин — горновой доменной печи ММК.

Почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоен Владимир Харчук — заместитель главного энергетика ММК, почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» — машинист тепловоза ММК Сергей Костомаров.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоены старшему мастеру производства ММК Андрею Негрееву и главному специалисту по сталеплавильным процессам и огнеупорным материалам научно-технического центра Борису Сарычеву. Оно же присвоено механику Челябинского трубопрокатного завода Евгению Сухих.

Отметил Владимир Путин многолетнюю добросовестную работу сотрудников и других предприятий. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден главный инженер Магнитогорского цементно-огнеупорного завода Сергей Колесников и вальцовщик стана горячего проката труб Челябинского трубопрокатного завода Алексей Пьянков.