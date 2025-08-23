Владимир Путин наградил семью из Челябинска орденом «Родительская слава»

Президент отметил и другую многодетную семью

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» семью Согриных из Челябинска и медалью ордена «Родительская слава» семью Зантария из Копейска. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Глава государства отметил заслуги награжденных в укреплении института семьи и воспитании детей. К слову, Артем и Юлия Согрины воспитывают девятерых детей, а Ролан и Ксения Зантария — пятерых.

Кроме того, Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Зульфиру Чуйкову — члена президиума снежинского городского отделения Челябинского реготделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Президент отметил ее вклад в патриотическое воспитание молодежи.