Владимир Путин наградил семерых жителей Челябинской области

Шестерым из них присвоены почетные звания

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами сразу нескольких специалистов из Челябинской области. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения награждена Татьяна Мирянина — фармацевт Областного аптечного склада в Челябинской области.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Владимир Путин присвоил Елене Ермак — заведующей отделением Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн, а также Виктору Мартыненко и Дмитрию Романюго — врачам Челябинской областной клинической больницы.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено Ольге Хмелевой — старшей медсестре Челябинской областной клинической больницы.

Водителю автомобиля челябинской компании «Автотранспортное управление» присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Президент отметил его заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

За заслуги в области энергетики почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» Владимир Путин присвоил Андрею Завдовьеву — инженеру по организации эксплуатации топливоподачи Челябинского филиала «Мечел-Энерго».