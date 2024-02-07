Владимир Путин наградил почетной грамотой бывшего ректора ЮУрГУ

Именно Герман Вяткин превратил технический вуз в классический университет

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой «За заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием Российской академии наук» бывшего ректора ЮУрГУ, члена-корреспондента РАН Германа Вяткина, сообщает пресс-служба вуза.

«Герман Платонович работает в альма-матер с 1967 года. Прошел путь от горнового доменной печи Челябинского металлургического завода до ректора одного из крупнейших вузов страны. Он возглавлял университет с 1985 по 2007 год, а с 2007 по 2019 год был президентом вуза», — напоминают в пресс-службе.

Именно при Германе Вяткине были созданы филиалы и представительства университета в Челябинской и близлежащих областях, а в состав университета включены колледж и два техникума. При Вяткине построен учебно-спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем и плавательным бассейном, создана университетская компьютерная сеть с выходом в интернет, налажен выпуск компьютерных международных журналов. Кроме того, открыта подготовка по естественно-научным и гуманитарным специальностям на девяти факультетах, а сам институт преобразован в университет.

Помимо управленческих заслуг Герман Вяткин имеет научные достижения. Ученый установил ряд новых закономерностей в области структуры и свойств металлургических расплавов, тепло- и массообменных процессов, разрабатывал способы защиты металлов от коррозии, усовершенствовал технологические процессы доменной и плазменно-дуговой плавки, электрошлакового переплава.

Кстати, в нелегкие времена Герман Вяткин поддерживал студию-театр «Манекен», создал зал искусств, а сейчас поддерживает университетский центр творчества и досуга. В конце 1990-х Герман Платонович возглавил группу молодых историков и археологов, которые вели научно-исследовательский проект по изучению региональной истории. В результате был подготовлен восьмитомник «История Южного Урала».