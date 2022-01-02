Владимир Путин наградил орденом председателя КСП Челябинской области Алексея Лошкина

Соответствующий указ президент РФ подписал 31 декабря

Президент России Владимир Путин наградил председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ президент подписал 31 декабря, документ опубликован 1 января на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени Лошкина Алексея Александровича — председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области»,— говорится в тексте документа.

В декабре 2016 года депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили кандидатуру Алексея Лошкина на должность председателя Контрольно-счетной палаты региона.

До того, как возглавить КСП, Алексей Лошкин работал в Главном управлении внутренних дел Челябинской области, в 2011 году был назначен на должность начальника Главного экспертного управления региона. После на протяжении двух с половиной лет возглавлял Главное контрольное управление Челябинской области.

Имеет чин государственной гражданской службы Челябинской области «Действительный государственный советник Челябинской области 1 класса». В декабре 2015 года награжден Почетной грамотой губернатора Челябинской области.