Владимир Путин наградил начальника Магнитогорского отдела Росреестра

Сергей Крашенинников удостоен медали за заслуги перед Отечеством

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени начальника Магнитогорского отдела Росреестра Сергея Крашенинникова. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Глава государства отметил заслуги Сергея Крашенинникова в области геодезии и картографии, а также его многолетнюю добросовестную работу. Магнитогорский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области он возглавляет более 15 лет.

