Владимир Путин наградил медалью министра культуры Челябинской области

Алексей Бетехтин возглавляет челябинский Минкульт уже 15 лет

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина. Соответствующий указ размещен на портале официальной правовой информации.

Владимир Путин отметил заслуги министра в развитии отечественной культуры и искусства, а также его многолетнюю плодотворную деятельность.

Алексей Бетехтин возглавляет Минкульт Челябинской области с 2010 года. Ранее он занимал должности директора Челябинского государственного театра кукол, гендиректора Челябинского государственного концертного объединения, несколько лет возглавлял Сочинскую филармонию. С 2004 по 2009 год был заместителем министра культуры Челябинской области.

Глава Минкульта имеет классный чин государственного советника Челябинской области I класса. Награжден множеством грамот. В 2022 году ему была объявлена благодарность президента России.