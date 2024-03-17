Сразу 15 жителей Челябинской области попали в указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами. Некоторые из них награждены медалями, другим глава государства присвоил почетные звания. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени президент наградил:
- Ильфата Валеева — сталевара электропечи Ашинского металлургического завода;
- Владимира Оботурова — оператора поста управления стана горячей прокатки Ашинского металлургического завода;
- Петра Вязникова — токаря Механоремонтного комплекса, Магнитогорск;
- Андрея Комарова — начальника цеха Механоремонтного комплекса;
- Бориса Петрова — токаря Механоремонтного комплекса;
- Антона Шастина — менеджера Механоремонтного комплекса;
- Сергея Желтякова — ведущего специалиста Объединенной сервисной компании, Магнитогорск;
- Николая Максимова — слесаря-ремонтника Объединенной сервисной компании;
- Вадима Нургалиева — начальника цеха Объединенной сервисной компании;
- Александра Филина — слесаря-ремонтника Объединенной сервисной компании;
- Владимира Киселева — бригадира на участках основного производства ООО «Ремпуть», Магнитогорск.
Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» Владимир Путин присвоил двум сотрудникам Ашинского металлургического завода — вальцовщику стана горячей прокатки Юрию Варицкому и резчику холодного металла Александру Чистякову.
Президент отметил и многолетнюю добросовестную работу осмотрщика вагонов ООО «Ремпуть» Валентины Девалют. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» глава государства присвоим Марсу Вахидову — учителю лицея № 77 в Челябинске.