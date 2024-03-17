Владимир Путин наградил медалями сотрудников южноуральских предприятий

Нескольким жителям Челябинской области президент присвоил почетные звания

Сразу 15 жителей Челябинской области попали в указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами. Некоторые из них награждены медалями, другим глава государства присвоил почетные звания. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени президент наградил:

Ильфата Валеева — сталевара электропечи Ашинского металлургического завода;

Владимира Оботурова — оператора поста управления стана горячей прокатки Ашинского металлургического завода;

Петра Вязникова — токаря Механоремонтного комплекса, Магнитогорск;

Андрея Комарова — начальника цеха Механоремонтного комплекса;

Бориса Петрова — токаря Механоремонтного комплекса;

Антона Шастина — менеджера Механоремонтного комплекса;

Сергея Желтякова — ведущего специалиста Объединенной сервисной компании, Магнитогорск;

Николая Максимова — слесаря-ремонтника Объединенной сервисной компании;

Вадима Нургалиева — начальника цеха Объединенной сервисной компании;

Александра Филина — слесаря-ремонтника Объединенной сервисной компании;

Владимира Киселева — бригадира на участках основного производства ООО «Ремпуть», Магнитогорск.

Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» Владимир Путин присвоил двум сотрудникам Ашинского металлургического завода — вальцовщику стана горячей прокатки Юрию Варицкому и резчику холодного металла Александру Чистякову.

Президент отметил и многолетнюю добросовестную работу осмотрщика вагонов ООО «Ремпуть» Валентины Девалют. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» глава государства присвоим Марсу Вахидову — учителю лицея № 77 в Челябинске.