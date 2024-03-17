Сразу 15 жителей Челябинской области попали в указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами. Некоторые из них награждены медалями, другим глава государства присвоил почетные звания. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени президент наградил:

  • Ильфата Валеева — сталевара электропечи Ашинского металлургического завода;
  • Владимира Оботурова — оператора поста управления стана горячей прокатки Ашинского металлургического завода;
  • Петра Вязникова — токаря Механоремонтного комплекса, Магнитогорск;
  • Андрея Комарова — начальника цеха Механоремонтного комплекса;
  • Бориса Петрова — токаря Механоремонтного комплекса;
  • Антона Шастина — менеджера Механоремонтного комплекса;
  • Сергея Желтякова — ведущего специалиста Объединенной сервисной компании, Магнитогорск;
  • Николая Максимова — слесаря-ремонтника Объединенной сервисной компании;
  • Вадима Нургалиева — начальника цеха Объединенной сервисной компании;
  • Александра Филина — слесаря-ремонтника Объединенной сервисной компании;
  • Владимира Киселева — бригадира на участках основного производства ООО «Ремпуть», Магнитогорск.

Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» Владимир Путин присвоил двум сотрудникам Ашинского металлургического завода — вальцовщику стана горячей прокатки Юрию Варицкому и резчику холодного металла Александру Чистякову.

Президент отметил и многолетнюю добросовестную работу осмотрщика вагонов ООО «Ремпуть» Валентины Девалют. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» глава государства присвоим Марсу Вахидову — учителю лицея № 77 в Челябинске.