Владимир Путин наградил медалями и орденами медиков из Челябинской области

В числе награжденных также водители и машинист

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В список попали медики, водители и другие профессионалы из Челябинской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях орденом Пирогова награжден Николай Ростовцев — заместитель главного врача Челябинской областной детской клинической больницы.

За те же заслуги Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сотрудников Челябинской областной детской клинической больницы: медицинского психолога Елену Ковтунову и водителей Евгения Тяпкина и Семена Ульянова, а также водителя Областной клинической больницы №2 Челябинска Андрея Маслова.

Медалью Луки Крымского награждены:

Ольга Байшева — старшая медсестра Областной клинической больницы № 2 Челябинска;



Ирина Благих — врач Областной клинической больницы № 2 Челябинска;



Наиля Изместьева — старшая медсестра Областной клинической больницы № 2 Челябинска;



Руслана Седых — заведующая отделением Областной клинической больницы № 2 Челябинска;



Людмила Тамочкина — медсестра поликлиники Областной клинической больницы № 2 Челябинска;



Наталья Ускова — заведующая лабораторией Областной клинической больницы № 2 Челябинска;



Елена Васильева — врач Челябинской областной детской клинической больницы;

Регина Зарипова — врач поликлиники Детского консультативно-диагностического центра Челябинской областной детской клинической больницы;

Юлия Калатина — врач Челябинской областной детской клинической больницы;

Ирина Каримова — заведующая отделением Челябинской областной детской клинической больницы;

Наталья Кашутина — медсестра Челябинской областной детской клинической больницы;

Наталья Кузьмина — врач Детского консультативно-диагностического центра Челябинской областной детской клинической больницы;

Оксана Пашкевич — медсестра Челябинской областной детской клинической больницы;

Анастасия Перевощикова — врач Челябинской областной детской клинической больницы;

Клавдия Сычева — врач Детского консультативно-диагностического центра Челябинской областной детской клинической больницы;

Василина Чаткина — медсестра Челябинской областной детской клинической больницы.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Дмитрию Теплову — машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Златоуст Южно-Уральской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала ОАО «Российские железные дороги».

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет награждена Татьяна Язовских — замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области.

Кроме того, президент Владимир Путин объявил благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Ольге Недюдиной — начальнику отдела управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Челябинской области и Фанису Шарипову — машинисту экскаватора ООО «Миньярский карьер».