Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В список попали медики, водители и другие профессионалы из Челябинской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях орденом Пирогова награжден Николай Ростовцев — заместитель главного врача Челябинской областной детской клинической больницы.
За те же заслуги Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сотрудников Челябинской областной детской клинической больницы: медицинского психолога Елену Ковтунову и водителей Евгения Тяпкина и Семена Ульянова, а также водителя Областной клинической больницы №2 Челябинска Андрея Маслова.
Медалью Луки Крымского награждены:
- Ольга Байшева — старшая медсестра Областной клинической больницы № 2 Челябинска;
- Ирина Благих — врач Областной клинической больницы № 2 Челябинска;
- Наиля Изместьева — старшая медсестра Областной клинической больницы № 2 Челябинска;
- Руслана Седых — заведующая отделением Областной клинической больницы № 2 Челябинска;
- Людмила Тамочкина — медсестра поликлиники Областной клинической больницы № 2 Челябинска;
- Наталья Ускова — заведующая лабораторией Областной клинической больницы № 2 Челябинска;
- Елена Васильева — врач Челябинской областной детской клинической больницы;
- Регина Зарипова — врач поликлиники Детского консультативно-диагностического центра Челябинской областной детской клинической больницы;
- Юлия Калатина — врач Челябинской областной детской клинической больницы;
- Ирина Каримова — заведующая отделением Челябинской областной детской клинической больницы;
- Наталья Кашутина — медсестра Челябинской областной детской клинической больницы;
- Наталья Кузьмина — врач Детского консультативно-диагностического центра Челябинской областной детской клинической больницы;
- Оксана Пашкевич — медсестра Челябинской областной детской клинической больницы;
- Анастасия Перевощикова — врач Челябинской областной детской клинической больницы;
- Клавдия Сычева — врач Детского консультативно-диагностического центра Челябинской областной детской клинической больницы;
- Василина Чаткина — медсестра Челябинской областной детской клинической больницы.
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Дмитрию Теплову — машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Златоуст Южно-Уральской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала ОАО «Российские железные дороги».
За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет награждена Татьяна Язовских — замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области.
Кроме того, президент Владимир Путин объявил благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Ольге Недюдиной — начальнику отдела управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Челябинской области и Фанису Шарипову — машинисту экскаватора ООО «Миньярский карьер».