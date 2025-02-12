Владимир Путин наградил машиниста экскаватора из Магнитогорска

Президент отметил его многолетнюю добросовестную работу

Президент России Владимир Путин наградил машиниста экскаватора компании «Огнеупор» Петра Горбунова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Глава государства отметил трудовые успехи машиниста и его многолетнюю добросовестную работу.

Компания «Огнеупор» входит в группу ПАО «ММК» и является одним из ведущих производителей огнеупоров в стране.

Ранее президент наградил двух врачей Челябинской областной станции переливания крови.