Владимир Путин наградил коллектив автозавода «Урал» орденом Александра Невского

Губернатор Челябинской области поздравил работников предприятия

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского коллектив автомобильного завода «Урал». Указ об этом подписан главой государства. Предприятие является одним из стратегических для всей страны.

«За заслуги в развитии автомобильной промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского коллектив акционерного общества «Автомобильный завод „УРАЛ“, Челябинская область»,— говорится в документе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив миасского автозавода «Урал» с награждением орденом Александра Невского.

«От всей души поздравляю весь коллектив и ветеранов автомобильного завода „Урал“ с высокой государственной наградой. Орденом Александра Невского в нашей стране отмечают особые заслуги и вклад в укрепление обороноспособности Отечества. И решение президента России Владимира Владимировича Путина наградить миасских автозаводцев — по-настоящему большое событие для всей Челябинской области»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер сказал, что Южный Урал гордится земляками, продолжающими славные трудовые традиции предшественников. Производство машин в Миассе наладили в годы Великой Отечественной войны.

«Мощные ЗИСы производства Уральского автомобильного завода дошли вместе с нашей победоносной армией до покоренного Берлина в 1945 году. Неслучайно Миасс получил звание „Город трудовой доблести“. И спустя десятилетия миасские машины по-прежнему остаются символом надежности»,— заявил губернатор.

Грузовики «Урал» востребованы на дорогах, стройках, пожарных, в нефте- и газодобыче, в условиях тайги и арктической тундры. Машины работают и в зоне специальной военной операции. В 2025 году предприятие запустило второй конвейер.

«Здесь бережно хранят традиции и открыты новому. Благодарю работников и ветеранов предприятия за добросовестный труд, самоотдачу и верность своей профессии. Желаю коллективу успешной реализации всех намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!»— обратился губернатор к коллективу завода.