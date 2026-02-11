Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского коллектив автомобильного завода «Урал». Указ об этом подписан главой государства. Предприятие является одним из стратегических для всей страны.
«За заслуги в развитии автомобильной промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского коллектив акционерного общества «Автомобильный завод „УРАЛ“, Челябинская область»,— говорится в документе.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив миасского автозавода «Урал» с награждением орденом Александра Невского.
«От всей души поздравляю весь коллектив и ветеранов автомобильного завода „Урал“ с высокой государственной наградой. Орденом Александра Невского в нашей стране отмечают особые заслуги и вклад в укрепление обороноспособности Отечества. И решение президента России Владимира Владимировича Путина наградить миасских автозаводцев — по-настоящему большое событие для всей Челябинской области»,— подчеркнул глава региона.
Алексей Текслер сказал, что Южный Урал гордится земляками, продолжающими славные трудовые традиции предшественников. Производство машин в Миассе наладили в годы Великой Отечественной войны.
«Мощные ЗИСы производства Уральского автомобильного завода дошли вместе с нашей победоносной армией до покоренного Берлина в 1945 году. Неслучайно Миасс получил звание „Город трудовой доблести“. И спустя десятилетия миасские машины по-прежнему остаются символом надежности»,— заявил губернатор.
Грузовики «Урал» востребованы на дорогах, стройках, пожарных, в нефте- и газодобыче, в условиях тайги и арктической тундры. Машины работают и в зоне специальной военной операции. В 2025 году предприятие запустило второй конвейер.
«Здесь бережно хранят традиции и открыты новому. Благодарю работников и ветеранов предприятия за добросовестный труд, самоотдачу и верность своей профессии. Желаю коллективу успешной реализации всех намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!»— обратился губернатор к коллективу завода.