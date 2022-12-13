Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых южноуральцев

Рассказываем, кто удостоен званий и медалей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых южноуральцев, отличившихся в профессиональной деятельности, госнаградами. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Елене Бровкиной — обработчику птицы ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и Сергею Прошкину — зерносушильщику ООО «Элеватор Буранный».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден Юрий Барынкин — ведущий инженер-технолог бюро конструкторско-технологического отдела сборки и сварки ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

Заведующему отделением федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» в Челябинске Сергею Пискунову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено токарю ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Александру Биеру и оператору станков с программным управлением завода Ивану Зязеву.

Ранее Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени специалиста Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра Наталью Дикову.



8 декабря девять жителей региона были награждены государственной премией Челябинской области в сфере культуры и искусства.