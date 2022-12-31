Владимир Путин наградил главу Магнитогорска медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Сергей Бердников занимает пост мэра с 2016 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени главу Магнитогорска Сергея Бердникова. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Сергея Бердникова — главу города Магнитогорска»,— говорится в документе.

Сергей Бердников занимает пост мэра города с 25 октября 2016 года, в прошлом году он был переизбран на второй срок. Свой трудовой путь он начал с профессии слесаря на Гранитном карьере треста «Магнитострой». Затем занимал разные посты в различных компаниях Магнитогорска, в том числе в ОАО «ММК». 1 августа 2016 года был назначен на должность заместителя главы города, с 28 сентября того же года исполнял обязанности мэра.