Владимир Путин наградил двух врачей Челябинской областной станции переливания крови

Как отметили медработников

Президент России Владимир Путин отметил многолетнюю работу и заслуги в области здравоохранения двух врачей Челябинской областной станции переливания крови. Указ «О награждении государственными наградами» размещен на портале официальной правовой информации.

Врачу станции Наталии Зубовой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а врач Михаил Русаков награжден медалью Луки Крымского.

Награжденные — врачи-трансфузиологи со стажем работы около 30 лет.

Ранее Владимир Путин наградил гендиректора предприятия «Конар» и многодетную семью.