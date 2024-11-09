Владимир Путин наградил двух ученых из Озерска

Президент отметил работу сотрудников Южно-Уральского института биофизики

Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников Южно-Уральского института биофизики в Озерске. Указ президента размещен на официальном портале правовой информации.

Доктору медицинских наук, главному научному сотруднику Южно-Уральского института биофизики Михаилу Сокольникову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Орденом Пирогова награждена Тамара Азизова — замдиректора по науке, главный научный сотрудник института. Президент отметил ее вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.