Владимир Путин наградил двух чемпионов Паралимпиады из Челябинска

Ордена из рук президента получили Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев

Вечером 16 декабря в Александровском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды чемпионам ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года, которые прошли в Париже. Ордена Почета из рук президента получили в том числе пловцы из Челябинской области Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев, передает пресс-служба Кремля.

Валерия Шабалина на Паралимпиаде завоевала четыре медали: два золота, серебро и бронзу.

Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом.





Напомним, российские спортсмены выступили в пяти из 22 видов спорта и завоевали 64 медали, в числе которых 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые. В неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей наши паралимпийцы заняли восьмое место.

«На прошедшей Паралимпиаде, прямо скажем, из-за недобросовестных, политизированных запретов наши спортсмены не смогли продемонстрировать свое мастерство: всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате — в далеко не полном составе — вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты», — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент отметил, что сам факт занятия спортом человека с ограничениями по здоровью бесконечно вдохновляет миллионы людей.

«Мы не просто гордимся — мы искренне, глубоко восхищаемся вами, дорогие друзья. Вы, безо всякого преувеличения, — я скажу совершенно то, что думаю, — уникальные люди: герои и в спорте, и в жизни. Ваши судьбы и путь к спортивным триумфам, присущие вам оптимизм и упорство — зримое доказательство торжества силы воли и силы характера», — добавил Владимир Путин.

Президент также поблагодарил тренеров и медицинских специалистов паралимпийцев и поздравил всех с наступающим Новым годом.