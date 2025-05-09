Владимир Путин на параде в Москве отмел попытки исказить историю

Поколение победителей завещало наследникам защищать национальные интересы, напомнил президент

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы с Красной площади в Москве.

В столичном параде приняли участие 11,5 тысячи военнослужащих. Из них полторы тысячи — участники СВО, сообщает сайт Кремля.

В приветственном слове президент сказал, что сегодня всех россиян объединяют чувства радости и скорби, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм.

«Мы верно храним память о них. И как наследники победителей отмечаем праздник. Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, защищать национальные интересы», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия никогда не согласится с искажением истории Второй мировой войны.

С Владимиром Путиным на параде присутствуют лидер Китая Си Цзиньпин и 29 глав делегаций иностранных государств.