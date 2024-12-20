Владимир Путин на Госсовете поручил ввести новые меры поддержки семей

Россия эффективно ответит на колоссальный демографический вызов

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета по поддержке семей. Глава государства поручил ввести новые меры, которые улучшат жизнь супругов и помогут росту рождаемости.

«Темы поддержки и защиты семьи, ее ценностей, престижа, статуса имеют безусловно непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед, при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере»,— заявил президент.

На женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня», следует распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда. Вырастить троих или четверых детей — это огромный труд, отметил Владимир Путин.

«Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание „Мать-героиня“. Безусловно, они этого достойны»,— подчеркнул Владимир Путин.

Президент поручил устранить ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей. Сейчас уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Также не начисляются пенсионные коэффициенты, начиная с пятого ребенка. Владимир Путин заявил, что нужно учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет.

Президент отметил важность ранней диагностики и своевременного лечения нарушений репродуктивного здоровья, в том числе у детей: и у девочек, и у мальчиков.

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