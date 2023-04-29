Владимир Путин дал ряд поручений на встрече с главами Госдумы и Совфеда

Президент России говорил о работе по поддержке военнослужащих и повышению качества жизни граждан

Накануне, 28 апреля, президент России Владимир Путин выступил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Он поздравил их с прошедшим Днем российского парламентаризма, а также дал ряд поручений, в том числе проработать новые меры поддержки участников спецоперации и их семей и продолжить повышать уровень жизни россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В парламентской повестке прошлого и текущего года важнейшее, центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты наших героев — военнослужащих, добровольцев, тех, кто был призван по мобилизации. Законодательные решения принимались оперативно, хочу вам за это сказать отдельные слова благодарности. Тем не менее пока сделано, конечно же, не все. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и, конечно, его нужно проработать»,— сказал Владимир Путин.

Обратил внимание президент на работу парламента и всех органов власти в условиях экономической агрессии Запада. Он отметил, что необходимо не приспособляться, не пережидать период сложностей, а создавать базу для долгосрочного, независимого, успешного развития страны.

«В этой связи правотворческий поиск должен быть направлен на всемерную поддержку отечественных предприятий, научных центров и трудовых коллективов, новых прорывных проектов во всех отраслях и сферах, на общее расширение свободы предпринимательства, устранение барьеров на пути деловой активности. Как вы видите, у нас, слава богу, пока это получается»,— отметил глава государства.

Кроме того, по его словам, первоочередной заботой парламента должно быть повышение качества жизни и доходов россиян, а также ощутимая поддержка семей с детьми и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача»,— добавил Владимир Путин.

Также на встрече с членами Совета законодателей президент заявил, что еще одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России в прошлом году.