Владимир Путин анонсировал развитие гражданских беспилотников в России

И заявил о лидерстве страны по количеству дронов на фронте

Во время «Итогов года» с Владимиром Путиным президенту задали вопрос о перспективах применения беспилотников в гражданской жизни.

«По количеству дронов мы стали безусловными лидерами. Да, не хватает тяжелых, таких как „Баба-яга“ у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что лидерство в сфере беспилотников можно сохранить только при условии внедрения военных разработок в гражданский сектор и обратного «перетекания» технологий для обороны.

Он уточнил, что речь идет о доставке дронами почты, продуктов, лекарств, а также о развитии не только авиационных, но и морских и наземных беспилотных систем.

«Это направление развивается у нас хорошими темпами, но оно будет, безусловно, поддерживаться и в будущем», — пообещал Путин.

Президент также поблагодарил граждан и предпринимателей, собравших дополнительные 83 миллиарда рублей в поддержку СВО, которые «пошли на разные цели, но в значительной степени на беспилотие».

Глава государства подтвердил, что операторы беспилотников будут нужны и на гражданке, и в армии. Уже сейчас россияне демонстрируют огромный интерес к службе в недавно созданном виде войск — беспилотной авиации.

«Количество людей, которые хотят служить, таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам Путина, среди желающих много студентов, берущих академический отпуск, чтобы подписать контракт и стать операторами дронов. В завершение Путин подчеркнул, что в 2023 году по контракту в армию пришло свыше 400 тысяч человек, что свидетельствует, по его мнению, о готовности граждан защищать интересы страны.