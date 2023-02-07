Владимир Павлов: «Побудь на фронте сам, тогда и рассуждай!» Часть 1

Челябинский депутат Госдумы — о работе в Донецке, помощи Донбассу и ситуации в зоне СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов в последний год делит время между Москвой, родным избирательным округом и Донецкой Народной Республикой. В беседе с корреспондентом Первого областного информагентства Владимир Викторович поделился своей точкой зрения на происходящее в Донбассе, перспективы СВО и помощь армии: от челябинских минных тралов до курганских карасей в томате.



Донецк и Челябинск почти близнецы





— Владимир Викторович, по отзывам ваших коллег, вы в ЛДНР проводите больше времени, чем в Москве или Челябинской области. Что там происходит? Хочется знать из первых уст, а не только из официальных СМИ.

— Скажем так, времени уходит примерно поровну. А что происходит... скоро уже год с начала специальной военной операции. С тех пор, такое впечатление, время спрессовалось. Кто-то из моих коллег пошел с оружием в руках защищать родину, кто-то начал активно помогать и армии, и новым территориям. Я с первой же командировки в марте 2022-го в республики начал взаимодействовать со всеми местными органами. Донецкая Республика мне ближе, там серьезный промышленный потенциал, а я и в Челябинской области всегда работал в промышленности. Плюс Челябинская область шефствует над донецкими Волновахой и Ясиноватой. Начал собирать данные: что там нужно, чего не хватает, кто есть кто и чем занят.





На этом фото далеко не все челябинцы. Но знакомые журналистам лица есть



— В Волновахе и Ясиноватой работают много выходцев из Челябинской области.

— Структуры экономик Донбасса и Челябинской области очень близки. Там развито металлургическое производство — наше все! — там горняки, химическая промышленность, сельское хозяйство. Эти территории в составе Украины были одними из мощнейших регионов-доноров, которые Центральная Украина высасывала и обирала. Но, несмотря на это, Донецк — на удивление цветущий город и чем-то похож на Челябинск. Прекрасная архитектура, широкие проспекты, больше миллиона жителей. Я, когда впервые туда ехал, ожидал увидеть что-то наподобие картин Крыма в 2014 году, когда он только стал российским. Я в Крыму не был с детства, и тот Крым-2014 произвел удручающее впечатление. Такой печальный back to USSR: инфраструктура, транспорт, дороги — все брошенное, ни копейки туда украинские власти не вкладывали за исключением каких-то санаториев для особо приближенных к украинской хунте деятелей.





Так вот, я полагал увидеть в ДНР что-то подобное, ведь территория уже многие годы под постоянными обстрелами. До сих пор там ежедневно от 50 до 100 снарядов прилетает только в Донецк. Оказалось — нет. Донецк — прекрасно развитый город с поправкой на военное время. Там, конечно, разрушен ряд зданий, заправок, других объектов, есть проблемы с водоснабжением — но город живет.

Противоминный робот из Челябинска

— И все-таки: в Донбасс возят гуманитарные грузы сотни, если не тысячи людей. Зачем там депутат из Челябинска?





Владимир Павлов и министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий

— В первую мою поездку мы нашли взаимопонимание с министром МЧС ДНР Алексеем Кострубицким. Оценили с ним ситуацию: что осталось от Украины «в наследство» кроме ежедневных прилетов. А осталось огромное количество минных полей. Тысячи гектаров «заражены» и противопехотными, и противотанковыми минами. Это огромная беда: невозможно использовать сельскохозяйственные территории, а ведь Донецк и Луганск — это еще и настоящие житницы, как у нас Ростовская область или Кубань. Плюс все не уничтоженные объекты инфраструктуры — тоже заминированы. В итоге даже чинить газопровод или линию электропередач просто опасно. Ремонтники не могут подойти, потому что земля в «лягушках» и «лепестках».

— То есть пахать на танках?

— Да и на танках небезопасно. К тому же танки все задействованы на передовой.





На заднем плане — гроза минных полей родом из Челябинской области

Выяснив потребности, я обсудил с машиностроителями Челябинской области наши возможности. Достаточно быстро смогли создать в Челябинской области уникальную технику — минный трал МТ-2. Это бронированная, беспилотная, управляемая по радиоканалу машина для уничтожения мин. Дистанционность — особый «плюс», снижает риск для оператора и саперов. Первый экземпляр отвезли в ДНР, передали его спасателям, обучили саперов. Я сам с коллегами работал на обезвреживании минных полей.

Минный трал сам по себе достаточно дорогой аппарат, около 25 миллионов рублей. Мы еще и примерно на половину этой суммы передали запчастей, расходников. Показала себя машина замечательно. Позже в Челябинской области сделали прицеп-роспуск для перевозки трала, сам по себе он не должен ехать до места работы, да и ресурс надо беречь. Прицеп тоже сделали на челябинском предприятии. Я шутил тогда, что образовалось уральское трио: грузовик «Урал» перевозит, прицеп уральский, и на нем уральский же трал.





эмчеэсники ДНР довольны очень, сейчас эта техника уходит в серию. Федеральное МЧС планирует закупать наши машины. Не было бы счастья, да несчастье помогло: испытать МТ-2 где-то на Урале, вообще в России, невозможно. А минные поля Донбасса позволили выявить все особенности машины и доказать ее надежность. Сделали, как оказалось, сразу надежно. После кардинальных улучшений не требовалось, лишь частные: например, доработать тральную часть, чтобы она работала ударно-бойковым способом, а не просто давила на мину массой. Производительность техники получилась бешеная, два гектара очищает от противопехотных мин, связок РГД и прочей пакости за световой день. А разминирование одного гектара стоит очень дорого, если работают частные подрядчики по госконтракту.





— Как так?

— В ДНР сейчас разминированием занимаются и местные саперы, и отряд МЧС РФ «Лидер», и военные. Но масштабы проблемы таковы, что туда активно привлекают также частных подрядчиков, заключая с ними госконтракты. Иначе этот процесс займет годы! Так что наша машина серьезно экономит государственные деньги и окупается очень быстро.

— Выходит, из Танкограда Челябинск превращается в противоминный город?

— Не так все просто. Помещения, промышленные объекты и квартиры нашей технике недоступны. Там выручают не машины, а собаки. В Мариуполе отстроили огромный кинологический центр, и все его питомцы — именно четвероногие саперы. Дело в том, что мирные жители, несмотря на строжайший запрет, иногда страдают, когда на свой страх и риск посещают брошенные украинские блокпосты и опорные пункты. Ищут там брошенные консервы, медикаменты, амуницию — и подрываются на поставленных когда-то минах и растяжках.





— То есть проблема мин в населенных пунктах тоже еще не решена?

— Ловушек очень много. Есть подтвержденные данные, что еще до начала СВО украинские нацбаты тренировались в минировании именно жилой застройки, даже проводили соревнования, кто лучше замаскирует взрывное устройство под игрушку, листок, бытовые предметы. И раскидывали эти ловушки, еще когда Мариуполь был под укрохунтой. Таких вещей осталось много. Так что в полях — наши, челябинские, тралы, а в городах — друзья человека.

Читайте продолжение интервью на сайте Первого областного информагентства. Владимир Павлов расскажет о премиальных продуктах для ВС РФ, депутатских приемах на передовой и о том, почему не всем следует рваться на фронт и брать в руки оружие.