Владимир Павлов: «Побудь на фронте сам, тогда и рассуждай!» Часть 3

Челябинский депутат Госдумы — о работе в Донецке, помощи Донбассу и ситуации в зоне СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов в последний год делит время между Москвой, родным избирательным округом и Донецкой Народной Республикой. В беседе с корреспондентом Первого областного информагентства Владимир Викторович поделился своей точкой зрения на происходящее в Донбассе и на отношение к спецоперации со стороны жителей ДНР, граждан других регионов России и отдельных политиков.



Окончание. Часть 1, часть 2 можно посмотреть на нашем сайте.





— Владимир Викторович, мы много говорим о том, что Челябинская область помогает восстанавливать там соцобъекты, дороги, коммунальную инфраструктуру. А ведь и Волноваха и Ясиноватая по-прежнему под обстрелами. И зачем так упираться и отстраивать школу, в которую тут же прилетает?

— Да, Волноваха и Ясиноватая остаются в пределах досягаемости украинской артиллерии. В детский сад в Ясиноватой, отстроенный руками челябинцев, уже прилетало. Повреждения тут же устранили. Опасность есть, да, но не надо ее преувеличивать: все-таки 95 процентов восстановленных нами и другими регионами объектов остаются неповрежденными, работают в полную силу. В больницах люди получают необходимую помощь, в том числе узкопрофилированную, которой там не было со времен Советского Союза. Это очень важно, ведь у раненого могут быть и другие заболевания. Не строить нельзя. Большинство реактивных снарядов сбивает все-таки ПВО, прилетают в основном «подарки» из ствольной артиллерии, и далеко не всегда попадают.





Строить надо хотя бы потому, что жители должны входить в русло мирной жизни. Сама возможность отвести ребенка в детский садик, чтобы самому пойти на работу, дорогого стоит. Дороги отстроили и в Волновахе, и в Ясиноватой, привели в порядок всю сеть. Это жизненно необходимо, ведь туда со всей страны идут фуры с продовольствием, строительными материалами, медикаментами. Темпы роста жилищного строительства и восстановления промышленного комплекса в ДНР и ЛНР просто невероятные. Ну а как иначе? Это дом для наших людей.

— А люди это ценят?

— Не все территории входили в состав ДНР на момент начала специальной военной операции. Та же Волноваха в феврале 2022 года была под Украиной, это освобожденная территория. И позиции жителей там, конечно, разные. Да, у некоторых есть такая реакционная позиция: мол, чего вы сюда пришли-то, у нас так хорошо было? А как хорошо, если в соседнем поселке, пока ты тут жил, бомбили и убивали восемь лет подряд? Но, увы, есть и такие жители. Есть и те, чья хата с краю. Их меньшинство, но они есть.





Проблем много. И если мы не будем создавать нормальные условия для жизни, то нормальная жизнь там так и не начнется.

— Тут нельзя не вспомнить про нашумевшие инициативы ваших коллег — хотя бы про запрет на бороды и частный автотранспорт на передовой. Такие вещи, по-моему, нормальную жизнь и в Донбассе не построят, и здесь все поломают.





— Я общаюсь с Гурулевым, Красовым, вижусь с Шамановым (депутаты Госдумы, в прошлом военные. — Прим. ред.). Это сверхсдержанные, здравые мужики, генералы, Герои Российской Федерации. Их позиция мне ясна и понятна. Частенько они доводят ее до общественности прямо и без купюр, потому как люди военные...

— И от этого случается паника!

— Они часто вспоминают старую шутку: мол, бегающий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное — панику. Поэтому стараются говорить быстро и по делу. Мы обсуждаем мобилизацию, поставки ВСУ этих немецких «Леопардов». Они как эксперты очень интересные вещи рассказывают. Это мне, человеку гражданскому, помогает отделять зерна от плевел и не поддаваться ложным утверждениям диванных спецов, которых тревожит борода.





Что касается высказываний других коллег... с ними я не общаюсь. Надо понимать, что ребята неделями находятся на передовой. В Донецке до сих пор воду дают раз в два дня! И мы там в командировках частенько гигиену наводим просто влажными салфетками! Чего требовать от солдата на передовой — умения сражаться или выбритого подбородка и подшитого подворотничка? Это, конечно, такая оторванность от реалий... Полагаю, такие высказывания себе позволяют только генералы, привыкшие служить исключительно на плацу. Это инфошум, на него не стоит обращать внимания. То, что делается в зоне СВО, — это героизм, это подвиг солдата. И делить солдат по небритости, вероисповеданию, прошлому недопустимо и в мирное время, а уж сейчас — и подавно.

А если вы считаете, что конкретный человек не должен находиться на передовой или не заслуживает награды из-за своего прошлого, то вперед, там хватает вакантных мест, покажите, как надо! Вот побудь там, тогда и рассуждай.

— Такой вопрос и перед вами можно поставить, и передо мной.





— Я понимаю, что от депутата Павлова, взявшего автомат и отправившегося на передовую, будет немного пользы. У наших противников прекрасно работает разведка и агентурная сеть, они стараются отслеживать перемещения всех публичных лиц. Гибель какого-то депутата или чиновника, хоть по факту и не отразится на реальной ситуации, — незаменимых людей нет!.. —но приведет к серьезным репутационным потерям, из этого тут же раздуют очередную «перемогу». За уничтоженного руководителя или высокопоставленного офицера у них платят серьезные премии в долларах, там вообще все на деньгах. Поэтому я, отправляясь на передовую, с оглядкой использую средства связи. Есть целый регламент действий в зоне СВО.

И я же не супервоин, не герой Шварценеггера. По обычному одинокому солдатику украинцы не будут использовать какой-нибудь «Хаймерс». А вот для депутата не пожалеют, и в результате еще и сослуживцы этого депутата пострадают. Поэтому я и делаю то, что делаю, что могу и чем могу быть полезен: собирать, привозить, передавать, помогать бойцам решать проблемы, оказывать поддержку, создавать и передавать спецам новую технику.





— Значит, скоро снова в Донецк?

— Донецк действительно стал для меня почти родным местом. В первую очередь, благодаря людям, которые там живут. С ними душевно и просто, там сразу понятно, кто друг, кто не слишком, понятно, как себя вести с ними. А Мариуполь еще и отстраивается какими-то семимильными темпами, восстанавливается инфраструктура. Надеюсь, летом получится там не только поработать, но и отдохнуть несколько дней.