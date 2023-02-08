Владимир Павлов: «Побудь на фронте сам, тогда и рассуждай!» Часть 2

Челябинский депутат Госдумы — о работе в Донецке, помощи Донбассу и ситуации в зоне СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов в последний год делит время между Москвой, родным избирательным округом и Донецкой Народной Республикой. В беседе с корреспондентом Первого областного информагентства Владимир Викторович поделился своей точкой зрения на происходящее в Донбассе, перспективы СВО и помощь армии: от челябинских минных тралов до курганских карасей в томате.



Продолжение. Первая часть здесь

Военные — люди закрытые

— Владимир Викторович, о волонтерах, собирающих помощь для солдат и населения Донбасса, я лично за последние месяцы писал десятки раз. Но все-таки: как обстоит сейчас дело с обеспечением войск и гражданских?





— Сбор и отправка «гуманитарки» набрали масштаб после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Это ведь затронуло всех нас, война дошла до каждого дома. Если до этого где-то на Урале или в восточных регионах России могли относиться к спецоперации равнодушно, мол, это где-то там, далеко, то теперь... В общем, частичная мобилизация положила водораздел между людьми, между настоящими гражданами и теми, кто относится к Родине как к кормовой базе.

Были проблемы с реализацией призыва граждан на военную службу, которые пришлось решать области. И организационного характера, и материального. Но стоит отметить: конкретно в Челябинской области нарушений было на порядок меньше, чем в других регионах, и они оперативно отрабатывались, мне есть с чем сравнивать.





После того как ребята попали в строевые части, иногда возникали вопросы экипировки. Вот тогда я и поехал на передовую, начал налаживать взаимодействие с командованием частей, где служат наши парни. Военные — закрытые люди, тем более когда это касается депутатов, общественников. Всегда опасаются, что их просто задергают.

— Речь именно о боевых частях?

— Да, именно о них. Елань и Чебаркуль — они у нас здесь, рядом, там много было рычагов и способов взаимодействия. В строительстве учебного центра под Чебаркулем я тоже принимал участие, губернатор тогда обратился ко всем промышленникам. Я поставил туда шесть сорокафутовых контейнеров, чтобы оборудовать в них оружейные комнаты. У меня сохранились связи в логистической отрасли, так что нашли такое оборудование. Тогда действительно работали всем миром. Ведь невозможно предугадать и заложить в бюджет такие непредвиденные события, как война, как мобилизация, организация лагеря на тысячи людей.

А вот в зоне СВО возникали другие вопросы. Я убеждал командиров бригад, замполитов, ротных, что приехал не выискивать недостатки. Давайте сядем, разберемся, чем вам нужно помочь. Они услышали, поверили. Пообщался с земляками, специально настаивал, чтобы мне не «подготовленных спикеров» давали на разговор, а наших ребят из Челябинской области.

— Командиров бригад — значит, ездили не к нашим танкистам?

— Этот первый опыт был в отдельной 55-й горно-штурмовой бригаде, куда попали немало наших ребят. И проблемы бригады можно понять: соединение перекинули в зону СВО из Тувы, и запасы не рассчитаны на такое количество людей, бригада выросла, не хватало формы нужных размеров. Но проблемы все-таки решали, и, клянусь, никого там в окопы голым и босым не засовывали. Работали и с другими — с нашим добровольческим батальоном «Южноуралец», с росгвардейцами, гвардейской танковой дивизией Чебаркуля. В общем, уже почти всех знаю, кто отсюда ездит в зону СВО в командировки.





Я доложил тогда о ситуации губернатору Алексею Текслеру. Челябинская область, наверное, одна из первых чуть ли не мгновенно собрала большую фуру и отправила в боевые части. Я тоже догрузил, привезли ребятам множество продуктов, теплой одежды и так далее. И не просто передали все это на склады, а конкретно поехали по подразделениям.

Депутаты с автоматом и караси в томате

— Волонтеры совершенно определенно говорят, что работать с солдатами надо адресно, в руки передавать посылки, потому что на складах — бардак.

— Не буду ни подтверждать, ни опровергать. Я просто никогда на склад ничего не передавал. Я четко знаю, где служат наши земляки, и еду туда. И если уж я депутат, то не упускаю случая пообщаться с ребятами на передовой. Везем им не только посылки — детские письма, проводим приемы, солдаты часто задают вопросы по ситуации дома: дети, родители, выплаты, помощь семьям. Несколько месяцев назад было много обращений по выдаче подъемных, по тому, кому выплатили зарплату, кому нет. Сейчас эти проблемы по большей части решены. Вопросы были по работе военкоматов, это тоже надо было приводить в порядок.





Это все такая тонкая настройка, особенности невозможно понять и прочувствовать, пока сам все ножками не пробежишь. Все, конечно, своим помогают. Но многие делают как — передали собранное в военный округ, а там, мол, разберутся. Но у округа и других дел навалом, а мне хочется, чтобы мои земляки в первую очередь были поддержаны. Это удалось наладить, тут следует огромное спасибо сказать и губернатору, и волонтерам. По большому счету настроил эту работу Алексей Текслер, а я выступал как член команды и проводил эту работу на месте.

— Другие депутаты как-то кооперируются для помощи бойцам?

— Все кооперируются. Вот Александр Ильтяков из Курганской области (владелец компании «Велес». — Прим. ред.) постоянно передает консервы. Мы недавно считали — за эти месяцы, с конца сентября, отвезли «на войну» уже около 9 тонн, 20 тысяч банок консервов.





Сразу скажу, там никто не голодает. Есть армейский рацион, его более чем достаточно, сам им питаюсь частенько. Другое дело, что ребятам хочется какой-то вкуснятинки привезти, побаловать. Мы возим рыбные консервы, паштеты, тушенки различные, гороховые супы с копченостями. И это все премиальный продукт, мы его сами с удовольствием едим. Вот на прошлой неделе доставили новую партию консервов — свежевыловленный в курганских и тюменских озерах карась в томате. Сейчас даже банки, предназначенные для отправки в зону СВО, оформлены по-другому. Там написано, что для воинов, а не для продажи, пошла отдельная линейка продуктов.

А другие депутаты помогают не товаром, а руками. Мой друг, депутат Госдумы Бадма Башанкаев, высококлассный хирург, который месяц работает в донецкой больнице, к нему заскакиваю. Многие участвуют в меру сил, возможностей и навыков своих.

— А некоторые депутаты даже воевать пошли.

- Да, два Олега, Голиков и Колесников, от нашей области. Голиков уже успел продлить контракт. С ним мы встречались, даже приезжали к нему на день рождения, еще когда он служил в батальоне «Апостол» под Ясиноватой. Но сейчас он в отряде БАРС «Каскад». Это секретное подразделение, его цели и задачи закрыты, так что приехать запросто в гости к Голикову не получится. Но Олеги-то вряд ли нуждаются в моей опеке, оба взрослые состоявшиеся мужчины и политики. А моя задача — довести помощь до мирного населения, до воинов, которые там сражаются, до специальных служб и в первую очередь до наших мобилизованных.





Окончание интервью читайте на сайте Первого областного информагентства. Расскажем о стройках в подшефных Челябинской области городах ДНР, отношении дончан к поступающей помощи и нашумевших инициативах депутатов Госдумы РФ.