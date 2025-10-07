Владимир Образцов: «Ветераны СВО заслуженно входят в органы власти»

Бойцы отличаются честью и преданностью Родине

В Челябинской области 60 ветеранов спецоперации уже прошли первый образовательный курс и стажировку по программе «Герои Южного Урала». На протяжении года — до лета 2026‑го — они будут получать навыки и опыт в тех сферах, в которых им предстоит работать. По завершении программы на Южном Урале появится больше высококвалифицированных кадров.

Как отмечает председатель Челябинского регионального отделения совета ветеранов Владимир Образцов, главная цель проекта — сформировать команду профессионалов, прошедших проверку на надежность и осознающих ценность жизни благодаря военному опыту.

«Они заслуженно входят в органы власти, демонстрируя свои способности и профессионализм. Такие люди отличаются достоинством, честью и преданностью интересам Отечества, воплощают образ настоящего мужчины, офицера и защитника своей страны»,— подчеркнул Владимир Образцов.

Получив вместе с дипломом ценный опыт, ветераны СВО смогут занять высокие должности в госструктурах, органах власти и на крупных предприятиях.

Напомним, программа реализуется по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.