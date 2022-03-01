Владимир Муравьев утвержден в качестве начальника Упрдор «Южный Урал»

Известный дорожник почти год трудился в статусе исполняющего обязанности

Владимир Муравьев, с апреля 2021 года — и. о. начальника ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», наконец избавился от приставки и с 1 марта стал «просто» начальником управления федеральных автомобильных дорог. Его кандидатура согласована с полпредом президента по УрФО Владимиром Якушевым, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ФКУ.

«Владимир Александрович в дорожной отрасли давно: трудился и на федеральной сети, и в дорожном хозяйстве в регионах. Я уверен, что богатый опыт Владимира Александровича позволит вашему управлению успешно развиваться, достигая тех показателей, которые ставит перед нами правительство Российской Федерации», — отметил глава Росавтодора Роман Новиков, представляя Муравьева коллективу.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Владимир Муравьев в 2006 году окончил Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, успел пройти путь от дорожного рабочего, мастера, главного инженера до заместителя начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Затем стал заместителем начальника ФКУ Упрдор «Россия». В 2019—2021 годах возглавлял комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.