Фигурки и бюсты Ленина стали ходовым товаром у челябинских антикваров

Правда, бешеной популярности, как у Че Гевары, у вождя нет

Человеку свойственно испытывать ностальгию. Сегодня люди старшего возраста порой тоскуют по советскому прошлому. Главным символом незабываемых советских лет для них остается Владимир Ленин. В день 155-го дня рождения Ильича (а он отмечается 22 апреля) мы отправились в антикварную галерею, чтобы еще раз погрузиться в атмосферу тех лет. Оказалось, что фигурки и бюсты Ленина — один из самых ходовых товаров, представляющих ту эпоху.

«Фигуры и бюсты Ленина в советские годы выпускали массово. Потому недостатка в них сегодня нет. В нашей галерее товары с Лениным занимают несколько полок. По своей популярности и доступности они обгоняют других исторических персонажей, в том числе и советского времени», — говорит совладелец антикварной галереи Эдуард Кононов.

Самые доступные по цене — бюсты Ленина. Их стоимость варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. По словам Эдуарда, бюсты часто берут в подарок людям старшего поколения, ностальгирующим по советской эпохе. Как и в прежние времена, бюсты ставят в рабочие кабинеты и даже дома.









На первый взгляд, бюсты Ленина отличаются лишь размером и цветом. Но это не так. На одних Ленин смотрит куда-то вдаль, на других слегка прищурился и склонил голову, на третьих взгляд вождя направлен в небо — словом, бюст можно выбрать под настроение.

«А вот этот бюст очень редкий, потому что здесь Ленин в кепке. Такие делали крайне редко. Автор этого бюста — известный скульптор Попов», — говорит Эдуард.





Статуэтки вождя еще интереснее. В коллекции галереи есть и маленький Вова Ульянов, читающий книжку, и уже взрослый вождь.





Самая дорогая — фигура Ленина «руки в брюках». Здесь Ильич непосредственный и улыбчивый, как живой. Как будто только что пришел на субботник или общается с ходоками. Фигуру отлили еще до войны на Кусинском заводе, статуэтка считается очень редкой и стоит 140 тысяч рублей.





Сердце каждого октябренка, конечно, тронут значки с Володей Ульяновым. По словам Эдуарда, кто-то принес в галерею на продажу сразу две коробки. Судя по надписям на этикетках, значки отштампованы в конце 80‑х. Возможно, их закупили для какой-то школы, а когда школьников перестали посвящать в октябрята, обе коробки так и остались стоять у кого-то в кладовке.









Первыми Эдуард высыпает на стол металлические значки. Они весело позвякивают, напоминая о детстве. Со значков нам улыбается пухлощекий и златокудрый мальчик. У каждого октябренка был такой, и не один.





А потом рядом ложатся значки из пластмассы со вставленной под стекло фотографией будущего вождя. Таким в советские годы мог похвастаться далеко не каждый ребенок. Стоили и металлические, и пластмассовые значки одинаково — 10 копеек. Но пластмассовые у школьников ценились больше. При свете солнца их прозрачные рубиновые лучи как будто бы загорались жарким огнем, как кремлевские звезды. Металлическую звезду сегодня можно купить за 50 рублей, а пластмассовую — за 300, так как они и теперь очень редкие.





Наконец, Эдуард достает совершенно особенный, редкий значок — выпущенный после смерти Владимира Ленина. Этот траурный знак в 20-е годы, скорее всего, носили партийные лидеры.





«Особую популярность имеют книги за авторством Ленина. В отличие от скульптур их нередко берут молодые, примерно возраста 35+. Кто-то изучает наследие Ленина, а кто-то просто украшает полным собранием сочинений вождя интерьер», — говорит Эдуард.





Среди редких товаров с изображением Ленина Эдуард показывает нам плакету с бюстом вождя. Это что-то похожее на открытку на красном бархате.





На стене под стеклом висит заготовка для вышивки с Марксом и Лениным. Если присмотреться, на лицах героев проставлены точки для вышивальщиц. Скорее всего, так изготавливали знамена. Пустить в работу эту заготовку так и не успели. Сейчас она висит как картина.





А такие висели практически в каждой школе.





Еще один редкий товар — барельефы с изображением Ильича. Такие вешали и на стены зданий, и на стены квартир. От пропаганды и идеологии в СССР было не скрыться.









«Мы торгуем на разных площадках и практически каждый день отгружаем по 50—60 мелких посылок с советской символикой: со значками, монетами с Лениным и другими вещами. Многое покупают коллекционеры. Сейчас активно стали скупать рубли к столетию Ленина, к 50-летию советской власти, к 20-летию и 30-летию Победы. Так что могу уверенно заявить, что интерес к советской эпохе и к Ленину есть», — говорит совладелец антикварной галереи Георгий Кононов.

При этом культовым символом какой-то идеи, как, например, Че Гевара, Владимир Ленин не стал. Ильич интересен лишь узкому кругу общества.