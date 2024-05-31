Михаил Скоков наградил 13‑летнюю школьницу из Златоуста грамотой министра

Девочка пыталась задержать преступника и попала в больницу

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел видеоцеремонию, в ходе которой наградили детей, отличившихся при задержании преступников. Среди юных героев была 13‑летняя Александра Цветкова из Златоуста, сообщает пресс-служба регионального главка.

В сентябре прошлого года Александра возвращалась домой с прогулки. На улице Чкалова она услышала треск и крики соседки, которая обещала кому-то вызвать полицию. Александра увидела, что в ее сторону бежит незнакомый мужчина, который, как оказалось, разбил фонарь автомобиля. Девочка попыталась его задержать и схватила за рукав. Но злоумышленник был сильнее, он несколько раз ударил Сашу и скрылся. Пока девочка лежала в больнице, полицейские все-таки его задержали.

По видеосвязи Александра рассказала Владимиру Колокольцеву, что мечтает работать в полиции. Министр поблагодарил Сашу за активную гражданскую позицию и мужественный поступок.

Сашу отметили почетной грамотой министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Награду, а также букет цветов и ценный подарок девочке вручил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. Также начальник главка поблагодарил маму Саши за воспитание такой дочери.