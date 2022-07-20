Владимир Колмогоров: после поездки в ДНР рассказываю в Копейске, чем можно помочь Донбассу

Руководитель Молодежной палаты Копейска разбирал завалы в Мариуполе

Исполняющий обязанности председателя Общественной молодежной палаты Копейска стал представителем Челябинской области в добровольческой делегации в Донецкой Народной Республике. Владимир Колмогоров рассказал Первому областному информагентству, как лично посетил Мариуполь.



«Мы находились в Мариуполе в течение двух дней, работали в гуманитарном центре „Единой России“, разгружали гуманитарную помощь, которая приходила жителям Мариуполя и близлежащего поселка Володарское. Также разбирали завалы на территории социально-культурных объектов — спортивного комплекса „Спартак“ и Дворца творчества. На территории спорткомплекса находилась бывшая база националистического полка „Азов“. Когда мы туда зашли, увидели внутри много гильз, остатки от снарядов, то есть там велись ожесточенные боевые действия.

Я работал в Донбассе не первый раз: ездил туда волонтером в 2019 году. Сейчас, вернувшись, делюсь результатами поездки в социальных сетях, показываю на своем примере, какую помощь можно сейчас предоставить. Общественная молодежная палата поддерживает и развивает патриотическую деятельность в городе».