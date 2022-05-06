Владимир Бисеров: из Донецка в Россию эвакуируются потомки копейчан

Депутат Копейского собрания — о родственных связях Донбасса и Южного Урала

Беженцы из Донбасса, лишившиеся домов из-за восьми лет украинской агрессии, зачастую имеют уральские корни. Поэтому южноуральцы помогают им не просто из сочувствия: к нам едут не чужие люди и не за чужих сегодня сражаются российские военные. О связях донбасских республик и Челябинской области Первому областному информагентству рассказал депутат Копейского городского собрания Владимир Бисеров.



«После Великой Отечественной войны в освобожденном Донбассе восстанавливали шахтерское хозяйство. И туда ехали помогать специалисты со всего СССР. В том числе много людей поехали на Украину из шахтерского города Копейска. Бывшие копейчане работали в Донбассе, осели там, пустили корни, обзавелись потомством. Поэтому между Копейском и донбасскими республиками — многочисленные родственные связи.

Сегодня внуки „донбасских копейчан“ вынуждены бросать свои дома и уезжать от войны в Россию. Это началось еще в 2014 году. Тогда в Копейске были развернуты два пункта временного размещения беженцев. Люди ехали к нам в том числе и из-за родственников по „шахтерской“ линии. Мы помогали им как могли: с оформлением документов, с одеждой, жильем, трудоустройством. И тогда было видно: люди пострадали незаслуженно, вынуждены были полностью сменить свой жизненный уклад. Кто-то из них остался в России, кто-то вернулся в Донбасс и сегодня вторично теряет все: дом, хозяйство, работу.

Повторюсь, донбасцы — не чужие копейчанам люди. Многие родственные связи крепки до сих пор. И Копейск активно включился в сбор гуманитарной помощи для беженцев. Собранные нами, в том числе моей организацией, комплексным центром соцобслуживания населения, вещи уже отправлены в ДНР и ЛНР».