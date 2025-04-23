Владельца земли в Челябинской области накажут за заросший участок

Запущенные сельхозземли в Аргаяшском районе стали причиной пожара, угрожавшего жилым домам

В начале апреля в Аргаяшском районе Челябинской области произошел пожар на заросшем сельскохозяйственном участке. Огонь уничтожил гектар растительности, при этом рядом находились жилые дома. Это произошло недалеко от деревни Малая Ультракова.

С пожаром справились сотрудники регионального ГУ МЧС России. Сигнал о заросшем участке они передали в Россельхознадзор.

При детальном изучении ситуации выяснилось, что участок долгое время не обрабатывали. Он зарос травой, кустарником и деревьями. Это и стало причиной возгорания.

Собственник земли нарушил Земельный кодекс РФ, не обеспечив надлежащее использование и охрану участка. Теперь ему грозит штраф за неиспользование земли и нарушение правил пожарной безопасности.

Материалы дела направят в прокуратуру для согласования внеплановой проверки. За подобные нарушения предусмотрены штрафы по статьям 8.7 и 8.8 КоАП РФ.

Ситуация подчеркивает важность своевременной обработки сельскохозяйственных земель и соблюдения мер пожарной безопасности.