Владелицу столовой, где отравились 20 южноуральцев, привлекли к ответственности

Проверка показала, что в заведении нарушали санитарные правила

В поселке Новосинеглазово Челябинской области к ответственности привлекли хозяйку столовой, где после банкета отравились 20 южноуральцев. В числе пострадавших от некачественной продукции был двухлетний ребенок. Практически все эти люди являются сотрудниками предприятия, расположенного поблизости от точки общепита. Все они «полакомились» пирогами и десертами из данного заведения.



После массового отравления в столовой провели проверку, в ходе которой были обнаружены нарушения санитарных норм и правил.

«В заведении не производится контроль выпускаемой продукции и входного сырья, нарушена поточность технологических процессов. Отсутствует специально отведенное и промаркированное место для обработки яиц. Санитарно-техническое содержание производственных помещений неудовлетворительное. У части сотрудников отсутствует информация о прохождении медицинских осмотров и флюорографий, аттестация по гигиенической подготовке», — сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Советский районный суд Челябинска 31 декабря 2020 года назначил наказание в виде административного приостановления деятельности столовой на 12 суток. Однако 7 января, в ходе контроля исполнения наказания, сотрудники УФССП обнаружили, что в заведении продолжают готовить пищу. Хозяйка объяснила, что еда предназначается персоналу, однако это также является нарушением, которое повлекло за собой составление административного протокола по по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»), а также назначение наказания в виде штрафа в одну тысячу рублей.

11 января срок приостановления деятельности заведения истекает.