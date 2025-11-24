Владелец зоопарка «Простоквашино» в Магнитогорске оштрафован за отсутствие лицензии

Выставку животных и птиц организовали в торговом комплексе «Семейный парк»

В Магнитогорске оштрафовали хозяина передвижного зоопарка «Простоквашино», работающего в торговом комплексе «Семейный парк». Основанием стало отсутствие лицензии на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Во время проверки 6 ноября инспекторы обнаружили 127 животных и птиц, включая экзотических особей: саймири (беличью обезьянку), сурикатов, носух, королевского питона и пауков-птицеедов. Несмотря на надлежащие условия содержания, полный пакет ветеринарных документов и соблюдение санитарных норм, предприниматель из Свердловской области не имел разрешения на деятельность.

«Все животные привиты и осмотрены, имеют ветеринарные паспорта, отметки о проведении обязательных профилактических, противоэпизоотических мероприятий. При этом лицензии на ведение деятельности предприниматель не имеет», — отметили в ведомстве.

Владелец зоопарка привлечен к административной ответственности. Предпринимателю выдано предписание о необходимости оформления лицензии в случае продолжения работы с животными.

Напомним, ранее в Челябинске оштрафовали другого предпринимателя, организовавшего передвижной зоопарк с ящерицами и змеями в ТРК «Горки».