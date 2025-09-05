Владелец «Котодеревни» в Челябинске оформил лицензию после штрафа 30 тыс. рублей

Его дважды привлекали к ответственности за использование животных на выставках без необходимых документов

Организатор выставок «Котодеревня» и «Попугайня» в челябинском ТРК «Куба» оформил лицензию на использование животных в культурно-зрелищных целях. Для начала работы по всем правилам Россельхознадзору пришлось дважды привлекать его к ответственности и выписывать штраф 30 тысяч рублей.

Ранее мы уже рассказывали об этих выставках животных. Сначала предприниматель из Ростовской области организовал «Котодеревню» и «Попугайню» без лицензий в торговых комплексах Магнитогорска, а затем перебрался в Челябинск. Инспекторы Россельхознадзора проверяли работу выставок в июне и августе: в первый раз бизнесмену выдали предписание, а в августе оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«Стоит отметить, что на момент проведения визитов животные и птицы содержались в надлежащих условиях, были привиты, имели ветеринарные паспорта с отметками о проведении обязательных профилактических, противоэпизоотических мероприятий; у собственника был заключен договор на оказание платных ветеринарных услуг», — добавили в региональном управлении Россельхознадзора.

Только после штрафа предприниматель оформил заявку и 3 августа получил лицензию на использование зверей в культурно-зрелищных целях.