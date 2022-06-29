Владелец брендов Smirnoff, Guinness и Baileys уходит из России

Компания Diageo прекратила отгрузку элитного алкоголя в РФ

Крупнейший мировой производитель элитного алкоголя — британская компания Diageo, в числе брендов которой Smirnoff, Black Label, Guinness, Baileys и другие, — полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России. Это связано с проведением спецоперации на территории Украины. Об этом сообщили изданию «РИА Новости».

Как сообщило руководство компании в информационном письме, они приняли решение о вынужденном сокращении коммерческой деятельности в России. При этом Diageo будет помогать своим сотрудникам здесь, чтобы справиться с изменениями, вызванными принятым решением.

В начале марта производитель элитного алкоголя сообщал о временной приостановке отгрузки своей продукции в Россию.

Ранее об остановке деятельности в России объявила британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), владеющая сетью отелей Holiday Inn. Такое решение связано со специальной военной операцией на Украине и введенными в отношении России санкциями.

Неделю назад об уходе с российского рынка заявила и испанская компания Mango. Все магазины, расположенные на территории нашей страны, владельцы продают местным партнерам.