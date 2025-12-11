Включенность, открытость, инициативность: в Челябинске прошло первое заседание обновленного Совета по молодежной политике УрФО

Полпред Артем Жога обозначил главные принципы работы совета

Работа на принципах включенности, открытости и инициативности стала основой для нового состава совета по молодежной политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе. Его первое заседание прошло в Челябинске под председательством полпреда Артема Жоги.

В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, а также учащиеся, ученые, волонтеры, представители НКО, промышленных предприятий и креативных индустрий со всего УрФО.





Открывая заседание, полпред отметил, что обновленный совет, в который вошли 30 наиболее активных представителей молодежи из всех регионов округа (конкурс был 13 человек на место. — Прим. ред.), призван стать эффективной площадкой для прямого диалога между государством и новым поколением.

«Предлагаю строить нашу работу на трех ключевых принципах. Первый — включенность. Совет должен стать площадкой для обсуждения реальных проблем молодежи и выработки конкретных решений. Второй принцип — открытость, все инициативы Совета будут публичными. Третий принцип — инициативность. Ждем от вас свежих идей и оригинальных решений. Лучшие предложения будем поддерживать», — заявил Артем Жога.

Губернатор Алексей Текслер, приветствуя гостей, признался, что польщен тем, что для первого заседания выбрана именно Челябинская область, и отметил системную работу региона с молодежью.

«Для нас большая честь принимать заседание. Уверен, что это можно считать оценкой нашей работы по поддержке молодых. Здесь собрались самые активные. Мы в нашем регионе плотно работаем с молодежью. Одно из свидетельств тому следующий факт: шесть лет назад этими вопросами занимался маленький отдел, сегодня — целое министерство. Мы активно привлекаем промпредприятия к работе с молодежью. Кроме того, только в 2025 году проекты челябинцев получили грантовую поддержку Росмолодежи на сумму 61 миллион рублей, а область вошла в тройку лидеров премии #МЫВМЕСТЕ», — сказал он.

Обновленный совет приветствовал Денис Аширов, заместитель руководителя Росмолодежи, который отметил важность создания в регионах сети молодежных центров, повестка которых должна формироваться с участием заинтересованных лиц — то есть самой молодежи.





«Впервые совет сформирован не из чиновников, а из настоящих проводников молодежной политики — активных ребят со всего Урала. Именно они могут правильно донести задачи, которые стоят перед государством», — подчеркнул Денис Аширов.

Говоря о поддержке, статс-секретарь добавил, что агентство видит своей главной задачей обеспечение равных возможностей для самореализации любого молодого человека:

«Инициативы, которые вы формируете, мы готовы поддерживать и помогать реализовывать на федеральном уровне», — обратился Денис Аширов к совету.

Повестка первого заседания отразила ключевые социальные вызовы. Участники обсудили демографическую политику, включая поддержку многодетных семей и женщин в кризисных ситуациях, а также вопросы трудоустройства подростков и противодействия явлению «дропперства». Отдельное внимание было уделено социализации детей с ОВЗ через искусство, формированию экологической культуры и правосознания среди молодежи.





В ходе обсуждения демографической политики с презентацией программы психологической помощи беременным представительница Ямала Елена Макарова предложила провести специальный форум по этой теме.

Поддерживая инициативу, губернатор Алексей Текслер акцентировал внимание на фундаментальной демографической задаче:

«Одно из ключевых направлений — создание условий и желания рожать в более молодом возрасте. Это очень важно, потому что в последние годы наблюдается тенденция сначала получить образование, построить карьеру, а уже потом задуматься о детях, что часто отодвигает рождение первого ребёнка за 30 лет, что является критичным. Рожать в молодом возрасте должно быть модно и поддерживаемо обществом».

Он также отметил, что причины отказа от рождения детей часто лежат не в материальной плоскости, и с этим тоже надо плотно работать:

«Государство уделяет огромное внимание финансовой поддержке семей. Но когда мы говорим с женщинами, специалистами, то часто видим иные причины: давление окружения, сомнения, отсутствие поддержки в ближайшем кругу. Человек, который в принципе не против ребенка, начинает колебаться. Вот эту точку сомнения и нужно переломить. Каждой женщине нужна комплексная поддержка: не только врача, но и психолога, наставника. Поэтому инициатива форума крайне важна — нужно разбирать каждую ситуацию, помогать принимать взвешенное решение», — отметил губернатор.

По итогам заседания полпред Артем Жога вручил активным участникам грантовые сертификаты волонтерского центра «Сила Урала» на реализацию их проектов.





В завершение губернатор Алексей Текслер призвал молодежь из регионов по УрФО проявить «уральскую солидарность» и поддержать Челябинск в голосовании за звание молодежной столицы России 2026 года, подчеркнув, что этот статус позволит принять еще больше значимых событий и проектов для молодых уральцев.