«Включаю музыку и танцую»: челябинка рассказала, как создает свечи из кокосового воска

Ароматические свечи необычно пахнут, сияют и… даже иногда исполняют мечты!

Свечи создают уют в доме, а также исполняют мечты. Так считает челябинка Юлия Петрова. Мама двоих детей второй год создает ароматические свечи из кокосового воска. Юлия провела мастер-класс для корреспондентов ИА «Первое областное» и рассказала, почему свечи, сделанные своими руками, безопаснее магазинных.





— Как вы начали заниматься созданием свечей?

— Я очень люблю, чтобы все было красиво. Очень люблю мечтать. Все мои мечты сбываются, потому что, если не мечтать, тогда зачем жить. И когда мне захотелось вот это состояние передавать другим людям, я подумала: «А что можно сделать?» Можно проводить курсы, как сейчас очень модно, но я этого не хотела. Мне пришла идея передавать информацию через что-то. Можно передавать любовь через свечи. Когда свеча горит на дне рождения, мы загадываем желание, вкладываем в этот огонь все самое сокровенное, мы задуваем ее, и желание должно сбыться.

Поэтому я начала информацию изучать и узнала, что свечи, которые продаются в магазине, не очень полезные, потому что парафиновые. Парафин — это нефтепродукт, когда он горит, он выделяет канцерогены. Я узнала, что бывает соевый и кокосовый воск, купила его и разные масла для массажных свечей. Их можно наносить на кожу, делать массаж, получается питание и уход для кожи. Я купила шиммер, который переливается при горении свечи. Это очень красиво.





— Где вы этому научились, как долго создаете свечи?

— Я прошла три обучения, но суть одна: в воск, который плавится, добавляется ароматическая композиция, аромат которой при горении распространяется вокруг. Я проходила очень много обучений в сфере парфюмерии, интересно слушать историю брендов. Недавно я проходила парфюмерную грамотность, это важно: как наносить на себя парфюм, как идет пирамида аромата. Верхние ноты, когда мы слушаем аромат, например, свечи, — это первые ноты, далее открывается сердце аромата, и есть базовая нота. Если зажечь свечу в пространстве, куда вы заходите и ощущаете облако аромата, это и есть базовая нота.





— Из чего состоят ваши свечи?

— Из кокосового воска. Он состоит из кокосового масла. Также добавляю ароматические масла, которые я привожу из Америки, также есть из Франции — реплики известных парфюмерных ароматов. Также я добавляю мерцающий компонент. Все эти масла безопасны, проходят сертификацию. Для меня очень важно, что это экологично. То, что у нас в магазинах продается парафиновое, это вредно. Здесь еще ценность такая: когда человек покупает свечу, это для него особый момент. Он выбирает аромат, в каком подсвечнике он будет: свечи могут быть в стеклянном стакане, ракушке, дереве и кокосе. В кокосе я делаю массажные свечи с маслами: какао, кокосовым, виноградной косточки и витамином Е, а также маслом авокадо.





— Чем отличаются фитили у свечи?

— Есть из красного дерева и хлопковые. Деревянный фитиль потрескивает при горении, а хлопковая свеча более тихая. Важно подбирать фитиль по размеру: в большой свече он большой и плотный, если поставить маленький, она бы не прогорала. И наоборот, если поставить слишком большой фитиль, свеча быстро прогорит. Деревянный фитиль, говорят, быстрее горит, я не замечаю. Разница в том, что он потрескивает.





— Много ли времени уходит на создание свечи?

— Я нахожу один свободный день и создаю все заказы, упаковываю и отправляю. Освобождаю себе день, потому что в бешеном ритме сделать свечу — это неправильно. Я считаю, что свое состояние, душу, любовь нужно в каждый момент вкладывать, и, когда создаю свечу, хочу, чтобы она была наполнена этим. Я включаю музыку, чуть ли не танцую — хочется это все передавать людям.





— Для вас свечи имеют особое значение?

— Сначала я каждую свечу подписывала: «любовь», «сочиняй мечты». Людям, которые покупали свечи, я говорила: «Если вы верите, загадайте желание». И я была удивлена, когда люди начали говорить, что их мечты тоже сбываются. Я, конечно, не скажу, что мои свечи волшебные и я шаманю над ними. Но именно то, что я хочу людям донести: мечтайте — каждое наше действие — это наше желание. Если мы не будем мечтать, то цепочка не выстроится. У каждого есть желания, к которым мы должны идти.





— Много ли вы уже создали свечей?

— Если честно, не считала. У меня нет никакого бизнес-плана, даже не знаю, сколько я заработала. Для меня важно, чтобы человек получил приятные эмоции. На новогоднем маркете мы продали примерно 250 свечей, параллельно еще люди заказывали в подарок. Свечей 500, наверное.

— Ваша семья поддерживает вас в вашем деле?

— Муж очень поддерживает, сидит с детьми, когда я работаю на маркете, например. У старшего сына есть подружка, буквально на 14 февраля он говорит, что надо что-то подарить. Я предложила подарить мою свечу. И вот создала я свечу в ракушке, подарили.





— Какие есть рекомендации по использованию свечей?

— Обязательно, чтобы первый слой прогорел, чтобы не было лунки. Если фитиль топит воск, он начинает меньше гореть. Следующее — нужно обязательно подрезать фитиль. Если он будет длинный, огонь будет полыхать. Подрезать надо перед тем, как зажечь. Если гарь попадет в свечу, испортится аромат и цвет воска. Не нужно задувать свечу: когда тушишь, можно закрыть крышкой, перекрыв кислород. Советую не держать зажженной свечу более трех часов — больше аромата она не отдаст, а если это стеклянный подсвечник, он может накалиться. Не оставлять свечу без присмотра, и при животных использовать нужно осторожно.