VK создает общественный совет по поддержке бизнесменов

Так предпринимателям помогут адаптироваться в новых условиях

Компания «VK» создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. Цель — помочь предпринимателям адаптироваться в новых условиях. Об этом сообщили в пресс-службе «VK».

«Мы понимаем, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества. Уже сейчас в ВКонтакте свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. На платформе Бизнес ВКонтакте предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете», — подчеркнул генеральный директор «VK» Владимир Кириенко.

В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Они предоставят экспертизу по механизмам продажи в онлайне на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ.

Совет «VK» станет площадкой для открытого диалога и единым окном для сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты также будут делиться своим опытом.